02 Eylül 2020, Çarşamba
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Fenerbahçe'den forvet harekatı! Marko Livaja için teklif

Son dakika haberleri... Transferde hareketli saatler yaşayan 'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-lacivertliler için girişimlere başladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 02.09.2020
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Fenerbahçe'den forvet harekatı! Marko Livaja için teklif

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... 2020-21 sezonu için güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı lacivertliler, AEK forması giyen Marko Livaja'ya resmi teklifini iletti.

Yunan basınında yer alan bilgilere göre AEK, oyuncuya yeni sözleşme teklif edecek ancak Fenerbahçe, beklenmedik bir atak gerçekleştirdi ve yıldız futbolcunun menajerine teklifini iletti.

Sarı lacivertlilerin, Livaja'nın menajerine 2 milyon euroluk teklif verdiği belirtilirken, Erol Bulut'un, oyuncunun transferinin ısrarla istediği ifade edildi.

AEK'NIN TEKLİFİNDEN FAZLA

Öte yandan Fenerbahçe'nin, AEK'nın Livaja'ya sunacağı tekliften daha yüksek bir miktar önerdiği ifade edilirken, sarı lacivertlilerin henüz AEK'ya bir teklif sunmadığı aktarıldı.

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