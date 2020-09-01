Sivasspor Beşiktaş'ı 1-0 yenerek finale yükseldi
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında katıldığı The Land Of Legends Cup'ın yarı final maçında Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu. Sivasspor, finalde Fenerbahçe'nin rakibi olurken, Beşiktaş ise 3'üncülük maçında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.
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Demir Grup Sivasspor, Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada galibiyet golünü 90+1'inci dakikada Mustapha Yatabare ile bulurken, Beşiktaş 31'inci dakikada Dorukhan Toköz'ün kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.
Demir Grup Sivasspor, The Land Of Legends Cup finalinde 5 Eylül Cumartesi günü saat 21.00'de Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
4 Eylül Cuma günü saat 21.00'de ise Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor, Vodafone Park'ta oynanacak 3'üncülük maçında karşılaşacak.
FİNALİN ADI BELLİ OLDU
Sivas ekibi, finalde Fenerbahçe'nin rakibi olurken, Beşiktaş ise 3'üncülük maçında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.