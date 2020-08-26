26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Son dakika: Kaleci Guido Herrera Yeni Malatyaspor'da

Son dakika haberi... ekiplerinden , 'in milli takım kalecisi 'yı kadrosuna kattı. Herrera, kendisini sarı siyahlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı.

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Giriş Tarihi: 26.08.2020 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020
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Son dakika: Kaleci Guido Herrera Yeni Malatyaspor'da

Süper Lig'de kadrosunu yeni sezonda güçlendirmek amacıyla transfer çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor, Arjantin Milli Takımı'nda forma giyen 28 yaşındaki kaleci Guido Herrera ile anlaşmaya vardı.

Herrera, kendisini sarı siyahlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kaleci Guido Herrera Yeni Malatyasporda KALECİ GUİDO HERRERA YENİ MALATYASPOR'DA

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