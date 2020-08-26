Babel'den Galatasaray'a Messi mesajı
Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Babel, Messi'nin Barcelona'dan ayrılacağı haberleri üzerine bir paylaşımda bulundu. Resmi Twitter hesabından paylaşımında bulunan Babel, "Hadi onu transfer etmeyi deneyelim" ifadelerini kullandı.
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İspanyol devi Barcelona'da başlayan yaprak dökümü, Arjantinli yıldız Messi'yi de etkiledi. Messi, Katalan ekibinden ayrılmak istediğini yönetime iletti.
Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri olan Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Babel, Messi'nin sarı-kırmızılı takıma gelmesi yönünde bir paylaşımda bulundu.
"HADİ ONU TRANSFER ETMEYİ DENEYELİM"
33 yaşındaki futbolcu, Twitter hesabından Messi'nin sarı-kırmızılı formayla çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, "Hadi onu transfer etmeyi deneyelim" ifadelerini kullandı. Babel'in paylaşımı büyük beğeni topladı.