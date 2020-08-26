Son dakika | Fenerbahçe Mauricio Lemos'u resmen açıkladı
Son dakika haberi... Yaz transfer döneminin hızlı takımı olan Fenerbahçe'den transfer paylaşımı geldi. Sarı lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşım taraftarları heyecanlandırdı. Paylaşımın ardından Fenerbahçe Uruguaylı stoper Mauricio Lemos'u resmen açıkladı.
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STOPER TRANSFERİ ÖNCESİ SOSYAL MEDYADAN HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den savunmaya takviye geldi. Fenerbahçe İstanbul'a getirttiği Mauricio Lemos'u duyurdu.
STOPER TRANSFERİ ÖNCESİ SOSYAL MEDYADAN HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM
Sarı lacivertli ekip, Twitter hesabından 'ateş' emojisi kullanarak taraftarlarını heyecanlandırdı.