26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Son dakika | Fenerbahçe Mauricio Lemos'u resmen açıkladı

Son dakika haberi... Yaz transfer döneminin hızlı takımı olan 'den transfer paylaşımı geldi. Sarı lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşım taraftarları heyecanlandırdı. Paylaşımın ardından Fenerbahçe Uruguaylı stoper Mauricio Lemos'u resmen açıkladı.

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Giriş Tarihi: 26.08.2020 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020
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Son dakika | Fenerbahçe Mauricio Lemos'u resmen açıkladı

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den savunmaya takviye geldi. Fenerbahçe İstanbul'a getirttiği Mauricio Lemos'u duyurdu.

STOPER TRANSFERİ ÖNCESİ SOSYAL MEDYADAN HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM
Sarı lacivertli ekip, Twitter hesabından 'ateş' emojisi kullanarak taraftarlarını heyecanlandırdı.

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