Son dakika | Fenerbahçe'den golcü transferi! Enner Valencia bu akşam İstanbul'a geliyor
Son dakika haberi... Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Enner Valencia bu akşam İstanbul'a geliyor.
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İSTANBUL'A GELİYOR
Fenerbahçe transferde mutlu sona çok yaklaştı.Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satmayı planlayan ve görüşmelerde son aşamaya gelen Kanarya, Kosovalı golcünün yerine getireceği ismi buldu.
A Spor'un haberine göre Fenerbahçe, son olarak Meksika Ligi ekiplerinden Tigres forması giyen Enner Valencia'yı kadrosuna katmaya çok yaklaştı.
İSTANBUL'A GELİYOR
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Ekvadorlu golcü, 26 Ağustos Çarşamba günü saat 22.50'de İstanbul'a gelecek ve kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza atacak.
Enner Valencia, kariyeri boyunca toplamda 89 gol kaydederken 46 asist üretmişti.