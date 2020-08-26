26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Son dakika | Fenerbahçe'den golcü transferi! Enner Valencia bu akşam İstanbul'a geliyor

Son dakika haberi... 'nin yeni golcüsü bu akşam 'a geliyor.

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Giriş Tarihi: 26.08.2020 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020
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Son dakika | Fenerbahçe'den golcü transferi! Enner Valencia bu akşam İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe transferde mutlu sona çok yaklaştı.Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satmayı planlayan ve görüşmelerde son aşamaya gelen Kanarya, Kosovalı golcünün yerine getireceği ismi buldu.

A Spor'un haberine göre Fenerbahçe, son olarak Meksika Ligi ekiplerinden Tigres forması giyen Enner Valencia'yı kadrosuna katmaya çok yaklaştı.

İSTANBUL'A GELİYOR
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Ekvadorlu golcü, 26 Ağustos Çarşamba günü saat 22.50'de İstanbul'a gelecek ve kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza atacak.

Enner Valencia, kariyeri boyunca toplamda 89 gol kaydederken 46 asist üretmişti.

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