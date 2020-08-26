26 Ağustos 2020, Çarşamba
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UEFA'dan Arda Kardeşler'e önemli görev

kokartlı hakem , Arnavutluk'un FK Kukesi ile Bulgaristan'ın Slavia Sofia takımları arasında 27 Ağustos Perşembe günü oynanacak Avrupa Ligi 1. Eleme Turu müsabakasını yönetecek.

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Giriş Tarihi: 26.08.2020 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020
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UEFA'dan Arda Kardeşler'e önemli görev

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Arnavutluk'un Tiran şehrindeki Arena Kombetare Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakada, Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.

Ayrıca UEFA Gözlemcisi Murat Ilgaz, İsrail'in M.Haifa ile Bosna Hersek'in Zeljeznicar takımları arasında aynı tarihte oynanacak UEFA Avrupa Ligi 1. Eleme Turu maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

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