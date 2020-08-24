25 Ağustos 2020, Salı
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Lemos Fenerbahçe için İstanbul'da

, 24 yaşındaki Uruguaylı oyuncu 'u Amsterdam'dan kalkan uçakla 'a getirdi. Fenerbahçe Kulübü, Lemos ile son detayları görüştükten sonra, oyuncuyu sağlık kontrollerinden geçirecek.

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Giriş Tarihi: 24.08.2020 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020
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Lemos Fenerbahçe için İstanbul'da

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerini sürdürdüğü Mauricio Lemos, İstanbul'a geldi.

Lemos, Amsterdam'dan kalkan uçakla saat 22.50'de İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Las Palmas forması giyen stoper, kendisini karşılayan personel ile birlikte kendisini kalacağı otele götürecek olan arabaya gitti.

24 yaşındaki Uruguaylı oyuncu daha sonrasında bu araba ile birlikte havalimanından ayrıldı. Fenerbahçe Kulübü, Lemos ile son detayları görüştükten sonra oyuncuyu sağlık kontrollerinden geçirecek ve resmi sözleşme imzalayacak.

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