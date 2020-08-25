25 Ağustos 2020, Salı
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UEFA'dan flaş karar! Bayern Münih-Sevilla Süper Kupa maçında sınırlı seyirci olacak

, 2020 'nın sınırlı sayıda seyirciyle oynanacağını açıkladı. Açıklamada ayrıca diğer tüm karşılaşmaların, ikinci bir karara kadar seyircisiz oynanmaya devam edeceği de belirtildi.

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Giriş Tarihi: 25.08.2020
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UEFA'dan flaş karar! Bayern Münih-Sevilla Süper Kupa maçında sınırlı seyirci olacak

Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Bayern Münih ile Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla arasındaki Süper Kupa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sonrası seyirci alınacak ilk UEFA organizasyonu olacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre icra kurulu, 24 Eylül'de Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanacak maça, deneme amacıyla tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar taraftar alınmasını kararlaştırdı.

Açıklamada ayrıca diğer tüm karşılaşmaların, ikinci bir karara kadar seyircisiz oynanmaya devam edeceği de belirtildi.

PSGyi 1-0 yenen Bayern Münih Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu PSG'Yİ 1-0 YENEN BAYERN MÜNİH ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONU OLDU
UEFA Avrupa Ligi şamiyonu Sevilla oldu UEFA AVRUPA LİGİ ŞAMİYONU SEVİLLA OLDU

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