FIFA'dan milli takımları şoke eden karar!

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), koronavirüs pandemisi nedeniyle dün yaptığı resmi açıklama ile yeni bir karar açıkladı. Yapılan açıklamada, UEFA üyesi ülkelerin takımlarına, 31 Ağustos ile 8 Eylül arasında oynanacak olan maçlarda milli takımlara oyuncu göndermeme hakkı tanındığı kaydedildi.



Öte yandan aynı kural, 14 - 22 Eylül arasında oynanacak kadın milli takım maçlarında, UEFA üyesi kadın futbol takımlarında da geçerli olacak.