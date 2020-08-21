22 Ağustos 2020, Cumartesi
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UEFA Avrupa Ligi şamiyonu Sevilla oldu

Son dakika haberleri... İspanyol takımı , Inter'i 3-2 yenerek Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Sevilla, UEFA Avrupa Ligi'ni 6. kez kazanarak bu kupayı en çok kazanan takım oldu.

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Giriş Tarihi: 21.08.2020 Güncelleme Tarihi: 22.08.2020
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UEFA Avrupa Ligi şamiyonu Sevilla oldu

UEFA Avrupa Ligi final maçında Sevilla ile Inter karşı karşıya geldi. Almanya'nın Köln şehrinde bulunan Rheinenergiestadion'da oynanan mücadeleyi Sevilla 3-2 kazandı.

Sevilla'nın gollerini 12. ve 33. dakikalarda L. de Jong ve 74. dakikada kendi kalesine Lukaku kaydetti. Inter'in gollerini 5. dakikada penaltıdan Lukaku ve 35. dakikada Godin kaydetti.

6. kez kupayı kazanan Sevilla, en fazla kupayı kaldıran takım konumunda bulunuyor.

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