UEFA Avrupa Ligi şamiyonu Sevilla oldu
Son dakika haberleri... İspanyol takımı Sevilla, Inter'i 3-2 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Sevilla, UEFA Avrupa Ligi'ni 6. kez kazanarak bu kupayı en çok kazanan takım oldu.
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UEFA Avrupa Ligi final maçında Sevilla ile Inter karşı karşıya geldi. Almanya'nın Köln şehrinde bulunan Rheinenergiestadion'da oynanan mücadeleyi Sevilla 3-2 kazandı.
Sevilla'nın gollerini 12. ve 33. dakikalarda L. de Jong ve 74. dakikada kendi kalesine Lukaku kaydetti. Inter'in gollerini 5. dakikada penaltıdan Lukaku ve 35. dakikada Godin kaydetti.
6. kez kupayı kazanan Sevilla, en fazla kupayı kaldıran takım konumunda bulunuyor.