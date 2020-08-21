UEFA Avrupa Ligi şamiyonu Sevilla oldu

UEFA Avrupa Ligi final maçında Sevilla ile Inter karşı karşıya geldi. Almanya'nın Köln şehrinde bulunan Rheinenergiestadion'da oynanan mücadeleyi Sevilla 3-2 kazandı.

Sevilla'nın gollerini 12. ve 33. dakikalarda L. de Jong ve 74. dakikada kendi kalesine Lukaku kaydetti. Inter'in gollerini 5. dakikada penaltıdan Lukaku ve 35. dakikada Godin kaydetti.

6. kez kupayı kazanan Sevilla, en fazla kupayı kaldıran takım konumunda bulunuyor.