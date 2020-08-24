Son dakika | Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması

Fenerbahçe, bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve ev izolasyonuna alındığını açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA!

Profesyonel Futbol Takımı oyuncularımızdan bir kişinin detaylı Covid tarama ve testleri neticesinde pozitif olduğu tespit edilmiştir.



Oyuncumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır.



Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.