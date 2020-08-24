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Süper Lig'de 2020-2021 sezonu heyecanı! Fikstür çarşamba günü çekilecek

'de 2020-2021 sezonu fikstürü 26 Ağustos Çarşamba, TFF 1. Lig'de ise 27 Ağustos Perşembe günü çekilecek.

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Giriş Tarihi: 24.08.2020 Güncelleme Tarihi: 24.08.2020
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Süper Lig'de 2020-2021 sezonu heyecanı! Fikstür çarşamba günü çekilecek

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu fikstürü 26 Ağustos Çarşamba, TFF 1. Lig'de ise 27 Ağustos Perşembe günü çekilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, "Süper Lig fikstür çekimi 26 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'de, TFF 1. Lig fikstür çekimi ise 27 Ağustos Perşembe günü yine saat 21.00'de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde TFF yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşecek." ifadeleri yer aldı.

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