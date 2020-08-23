Son dakika: Galatasaray'da 1 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'na yapılan Covid-19 testlerinde 1 kişinin testi pozitif olarak açıklandı.

İşte Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklama;

Kulübümüz tarafından, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncuları, teknik kadro, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park'ın ve Liv Hospital'ın katkılarıyla 21 Ağustos Cuma günü yapılan Covid-19 PCR testleri sonrası ekibimizden bir personelin sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir.

Klinik şikayeti olmayan çalışanımız için izolasyon ve tedavi sürecine başlanmıştır.

Konuyla ilgili kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.