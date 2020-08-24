PAOK Beşiktaş maçı ne zaman? 2020 Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme PAOK BJK maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

PAOK Beşiktaş maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Beşiktaş ile PAOK karşı karşıya gelecek. Yunan ekibine konuk olacak siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarında geride kalan 222 maçta 84 galibiyet, 92 mağlubiyet aldı. Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükselen Beşiktaş, bu karşılaşmadan galip ayrılırsa 3. ön eleme turuna katılacak. Peki, PAOK Beşiktaş maçı ne zaman? 2020 Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme PAOK BJK maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? İşte cevaplar...

BEŞİKTAŞ - PAOK MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu PAOK - Beşiktaş maçı 25 Ağustos Salı günü saat 21.00'de başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma Kanal D kanalından şifresiz yayınlanacak.

Turu geçen taraf, Şampiyonlar Ligi'nde 3'üncü ön eleme turuna yükselecek.