PAOK Beşiktaş maçı ne zaman? 2020 Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme PAOK BJK maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
PAOK Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Yunan ekibi PAOK ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, PAOK ile tek maç üzerinden yapacağı karşılaşmayı kazanırsa 3. eleme turuna yükselecek. Karşılaşmayı İtalyan hakem Daniele Doveri yönetecek. Peki, PAOK Beşiktaş maçı ne zaman? 2020 Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme PAOK BJK maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? İşte karşılaşmanın detayları...
PAOK Beşiktaş maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Beşiktaş ile PAOK karşı karşıya gelecek. Yunan ekibine konuk olacak siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarında geride kalan 222 maçta 84 galibiyet, 92 mağlubiyet aldı. Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükselen Beşiktaş, bu karşılaşmadan galip ayrılırsa 3. ön eleme turuna katılacak. Peki, PAOK Beşiktaş maçı ne zaman? 2020 Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme PAOK BJK maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? İşte cevaplar...
BEŞİKTAŞ - PAOK MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu PAOK - Beşiktaş maçı 25 Ağustos Salı günü saat 21.00'de başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma Kanal D kanalından şifresiz yayınlanacak.
Turu geçen taraf, Şampiyonlar Ligi'nde 3'üncü ön eleme turuna yükselecek.
ELERSE 3. ELEME TURUNA YÜKSELECEK
Selanik'te yapılacak karşılaşmada normal sürenin eşitlikle tamamlanması ve eşitliğin uzatma bölümlerinde de bozulmaması halinde penaltı atışlarına geçilecek.
Beşiktaş, PAOK'u elerse 3. eleme turuna yükselecek.
Siyah-beyazlı takım, 3. eleme turunu da geçerse play-off'ta mücadele hakkı elde edecek.
Beşiktaş, PAOK'a 2. eleme turunda elenirse yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek.
YENİ KADROSUYLA SAHAYA ÇIKACAK
Siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yenilemeye devam ettiği kadrosuyla sahaya çıkacak.
Geçen sezon bitmeden takımdan ayrılan Loris Karius'un yerine kalede görev yapan Ersin Destanoğlu, ilk Avrupa heyecanını yaşamak için forma bekleyecek.
Beşiktaş'ın yeni transferleri Fabrice N'Sakala, Welinton ve Bernard Mensah da oynamaları halinde siyah-beyazlı formayla ilk maçlarına çıkacak.
PAOK maçının 19 kişilik aday kadrosu şu futbolculardan oluştu:
Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Rıdvan Yılmaz, Enzo Roco, Domagoj Vida, Welinton, Ajdin Hasic, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Jeremain Lens, Dorukhan Toköz, Necip Uysal, Bernard Mensah, Georges N'Koudou, Fabrice N'Sakala, Oğuzhan Özyakup, Tylor Boyd, Umut Nayir, Güven Yalçın.
BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA'DA 223. RANDEVUSU
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda yarın Yunanistan'ın PAOK takımı ile karşılaşacak siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarındaki 223. mücadelesine çıkacak.
Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 222 maçta rakiplerine 84 kez üstünlük kurdu. 92 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden berabere ayrıldı.
Avrupa arenasında rakip fileleri 294 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 323 gol gördü.
3 KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI
Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi.
Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi.
Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.