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Son dakika: Beşiktaş yeni transferini duyurdu! Welinton Beşiktaş ile anlaştı

Son dakika haberleri... , Aytemiz Alanyaspor'dan Brezilyalı stoper Welinton'u transfer etti. Kartal, savunma hattını 31 yaşındaki Brezilyalı stoper ile güçlendirdi.

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Giriş Tarihi: 20.08.2020 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020
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Son dakika: Beşiktaş yeni transferini duyurdu! Welinton Beşiktaş ile anlaştı

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'un 31 yaşındaki Brezilyalı stoperi Welinton Souza'yı transfer etti.

Türkiye Futbol Federasyonunun futbolcu bilgi bankası bölümünde Welinton'un siyah-beyazlı takımla 3 yıllık sözleşme imzaladığı bilgisi yer aldı.

Süper Lig kariyeri 2017-2018 sezonunda Aytemiz Alanyaspor formasıyla başlayan Brezilyalı stoper, geçen sezon 27 resmi maçta 3 gol attı.

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