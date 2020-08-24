"ÖNEMLİ OLAN NOKTA HOCANIN BANA NEREDE İHTİYACI OLDUĞU"

Takımın ortaya koyduğu performansın, oynadığı pozisyondan daha önemli olacağına değinen Thiam, "Bugüne kadar çok pozisyonda oynadım. Sol tarafta, ikinci forvet, sağ kanatta oynadım. Önemli olan nokta hocanın bana nerede ihtiyacı olduğu. Beni nerede gördüğü. Ben her yerde oynama hazırım, göreve hazır olmak benim için çok daha önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Erol Bulut ile oynayacağı pozisyon konusunda konuşmadıklarını vurgulayan 27 yaşındaki oyuncu, şunları aktardı:

"Hocamız benim farklı pozisyonlarda oynadığımı biliyor. Zamanı geldiğinde bu tip konuları oturup konuşacağız. Takım olarak neyi daha iyi yapabildiğimizi görmüş olacağız. Burada olduğum için çok mutluyum. Kulübün beni istediğini duyduğumda çok mutlu oldum. Eşim bana ısrarla gitmem gerektiğini söyledi. Hazırlık maçı oynadık, orada arkadaşlarımı tanıma fırsatı buldum. İleride neler olacağını Allah daha iyi biliyor, ben burada olduğum sürece en iyisini sergilemeye çalışacağım."

Maçtan önce herhangi bir uğuru olmadığını ve sadece kendisi ve takımı adına dua ettiğini dile getiren Thiam, şunları kaydetti:

"Genç yaşlarda önemli kulüplerde oynadım. Bu takımlardan çok şey öğrendiğimi söyleyebilirim. Ben şu ana bakan ve anı yaşayan bir insanım. Hedefim şu an yapabileceklerime odaklanmak. Çok farklı sistemlerde oynadım, 4-3-3, 4-3-2-1 ve 4-2-3-1. Örnek aldığım futbolcu olarak Cristiano Ronaldo'yu takip ediyorum. Süper Lig, fiziksel güce dayalı. Çok temas oluyor fakat bu iyi bir ritim ve tempo oluşturuyor. Bu tür maçları oynamak ve kazanmak kolay olmuyor. Her takım birbirini yenebiliyor. Biz kendi açımızdan her zaman hazır olmak durumundayız."