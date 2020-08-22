Süper Lig yeni sezon fikstürü ne zaman çekilecek? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2020-2021 Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig için yeni sezon tarihleri açıklandı. Yeni sezon öncesi kadro kurma çalışmalarını sürdüren kulüpler, transfer çalışmalarında önceliğini yurt içinden futbolculara vermişti. Transfer haberleri ile yeni sezon maçlarını heyecanla bekleyen futbolseverler, yeni sezonun başlayacağı tarihi araştırıyor. Peki, Süper Lig'de yeni sezon fikstürü ne zaman çekilecek? 2020 2021 ligler ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...

SÜPER LİG'DE YENİ SEZON FİKSTÜRÜ NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

2020-2021 Süper Lig fikstürünün ne zaman çekileceği henüz belli olmadı. TFF tarafından resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.