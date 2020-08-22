Süper Lig'de yeni sezon fikstürü ne zaman çekilecek? 2020 2021 ligler ne zaman başlayacak?
Süper Lig ne zaman başlayacak? Yeni sezon fikstürü ne zaman çekilecek? Futbolda heyecan yeniden başlıyor. Transfer haberleriyle taraftarını heyecanlandıran takımlar yeni sezon çalışmalarına devam ediyor. Yeni sezonun başlamasına kısa süre kala, futbolseverler yeni sezon fikstürünün ne zaman çekileceğini araştırıyor. Peki, Süper Lig'de yeni sezon fikstürü ne zaman çekilecek? 2020 2021 ligler ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...
Süper Lig yeni sezon fikstürü ne zaman çekilecek? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2020-2021 Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig için yeni sezon tarihleri açıklandı. Yeni sezon öncesi kadro kurma çalışmalarını sürdüren kulüpler, transfer çalışmalarında önceliğini yurt içinden futbolculara vermişti. Transfer haberleri ile yeni sezon maçlarını heyecanla bekleyen futbolseverler, yeni sezonun başlayacağı tarihi araştırıyor. Peki, Süper Lig'de yeni sezon fikstürü ne zaman çekilecek? 2020 2021 ligler ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...
SÜPER LİG'DE YENİ SEZON FİKSTÜRÜ NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
2020-2021 Süper Lig fikstürünün ne zaman çekileceği henüz belli olmadı. TFF tarafından resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
LİGLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2020-2021 Süper Lig sezonu 11 Eylül'de başlayacak.
TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2020-2021 sezonunun başlangıç tarihleri belirlendi.
Yeni sezon TFF 1. Lig'de 11 Eylül 2020'de, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 19-20 Eylül 2020 tarihlerinde başlayacak.
TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?
2020-2021 Futbol Sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi, 4 Ağustos 2020 tarihinde başlayıp 5 Ekim 2020 tarihinde sona erecek. İkinci transfer ve tescil dönemi daha sonra ilan edilecek.
TRANSFERİN HIZLISI FENERBAHÇE RAKİPLERİNİN OYUNCULARINI ALIYOR
Süper Lig'de 2020-2021 sezonu öncesinde üst üste yaptığı flaş transferlerle dikkati çeken Fenerbahçe, gözünü rakiplerinin önemli oyuncularına çevirdi.
Sarı-lacivertliler, başkan Ali Koç yönetiminde mutlak şampiyonluk parolasıyla girilecek yeni sezon öncesinde önemli rakipleri Beşiktaş ve Trabzonspor'un yıldız isimlerini transfer ediyor.
Transfer sezonuna çok hızlı bir başlangıç yapan ve üst üste önemli futbolculara imza attıran Fenerbahçe, son olarak Trabzonspor'da forma giyen Jose Ernesto Sosa'yı da kadrosuna katmayı başardı.
Trabzonspor'dan Filip Novak ile Beşiktaş'tan Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e imza attıran Fenerbahçe, Sosa'yı da alarak kısa sürede söz konusu rakiplerinden dördüncü transferini gerçekleştirdi.
Sarı-lacivertliler, bu 4 ismin yanı sıra daha önce Galatasaray forması giyen Sinan Gümüş'ü de kadrosuna kattı.
SON 5 SEZONUN HER BİRİNDE RAKİPLERİNDE OYNAYAN OYUNCULARI ALDI
Fenerbahçe, son 5 sezonun her birinde rakiplerinde oynayan en az bir futbolcuya sarı-lacivertli formayı giydirdi.
Sarı-lacivertliler, bu sürede Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'da forma giymiş 11 futbolcuyu transfer etti.
Fenerbahçe, söz konusu dönemde ilk transferini Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren İsmail Köybaşı'nı 2016-2017 sezonunda alarak gerçekleştirmişti.
GALATASARAY'DA OYNAMIŞ OYUNCULARDAN 3. TRANSFER RODRİGUES
Fenerbahçe, 2018-2019 sezonunda Galatasaray forması giyen Garry Rodrigues'i, eski takımından ayrıldıktan 6 ay sonra kadrosuna dahil etti.
2019'un ocak ayında Al-Ittihad takımına transfer olan Rodrigues, temmuz ayında Fenerbahçe'ye kiralık olarak geldi.
SİNAN GÜMÜŞ DE KADROYA DAHİL EDİLDİ
Fenerbahçe, daha önce Galatasaray forması giyen Sinan Gümüş'ün transferini de bu sezon duyurdu.
Sarı-lacivertliler, daha önce rakibinin forması giyen Sinan'ı, İtalya'nın Genoa takımından transfer etti.
BU SEZON 4. İSİM SOSA
Fenerbahçe, transfer dönemi devam etmesine karşın rakiplerinden en çok transferi bu sezon gerçekleştirdi.
Sarı-lacivertliler, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak'ın ardından rakiplerinden 4. transferini Jose Ernesto Sosa'yı kadrosuna katarak yaptı.
Sosa, daha önce Süper Lig'de Beşiktaş forması da giymişti.
BİR GÜNDE RAKİPLERDEN 3 TRANSFER
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan 3 oyuncunun transferini bir günde açıkladı.
Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'tan eski futbolcuları Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile Trabzonspor'dan Filip Novak'ın bonservissiz transferini aynı gün duyurarak taraftarını mutlu etti.
Fenerbahçe, bu transferlerin yanı sıra söz konusu günde Galatasaray'ın da transferi için uğraştığı Mert Hakan Yandaş'ı da kadrosuna katmayı başardı.