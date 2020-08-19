19 Ağustos 2020, Çarşamba
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UEFA Süper Kupa maçı için taraftar müjdesi

, 2020 maçının seyircili oynanma ihtimali olduğunu açıkladı. Yapılan toplantının ardından, milli maçlar öncesinde UEFA müsabakasının, deneme amacıyla sınırlı sayıda taraftarla oynanabileceği ifade edildi.

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Giriş Tarihi: 19.08.2020
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UEFA Süper Kupa maçı için taraftar müjdesi

UEFA, bugün yaptığı toplantı sonrası, 2020 UEFA Süper Kupa'nın seyircili olabileceğini açıkladı.

UEFA'da 55 üye federasyonun genel sekreterleri, statların kademeli olarak taraftarlara açılması konusu başta olmak üzere, Covid-19 sonrası Avrupa futbolunda yaşanan sorunları değerlendirmek için video konferans yoluyla toplandı.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, Eylül ayında başlayacak milli karşılaşmaların, seyircili oynanması için erken olduğu fakat, 24 Eylül'de oynanacak UEFA Süper Kupa müsabakasının, deneme amacıyla sınırlı sayıda taraftarla oynanabileceği ifade edildi.

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