21 Ağustos 2020, Cuma
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Trabzonspor'dan anlamlı paylaşım: Ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz

Kulübü, açıklarında doğalgaz bulunması dolayısıyla mesaj yayımladı. Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Fatih Sondaj Gemisi'nin Trabzon Limanı'ndan çıktığı umuda yolculuğun sonucunda Karadeniz açıklarında keşfedilen doğalgazın ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.

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Giriş Tarihi: 21.08.2020
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Trabzonspor'dan anlamlı paylaşım: Ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz

Trabzonspor Kulübü, Karadeniz açıklarında doğal gaz bulunması dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Fatih Sondaj Gemisi'nin Trabzon Limanı'ndan çıktığı umuda yolculuğun sonucunda Karadeniz açıklarında keşfedilen doğal gazın ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Türkiye yılda kaç metreküp doğalgaz tüketiyor? Türkiye yıllık doğalgaz tüketimi ve ihtiyacı ne kadar? TÜRKİYE YILDA KAÇ METREKÜP DOĞALGAZ TÜKETİYOR? TÜRKİYE YILLIK DOĞALGAZ TÜKETİMİ VE İHTİYACI NE KADAR?

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