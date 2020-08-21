Trabzonspor'dan anlamlı paylaşım: Ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz
Trabzonspor Kulübü, Karadeniz açıklarında doğalgaz bulunması dolayısıyla mesaj yayımladı. Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Fatih Sondaj Gemisi'nin Trabzon Limanı'ndan çıktığı umuda yolculuğun sonucunda Karadeniz açıklarında keşfedilen doğalgazın ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.
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Trabzonspor Kulübü, Karadeniz açıklarında doğal gaz bulunması dolayısıyla mesaj yayımladı.
Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Fatih Sondaj Gemisi'nin Trabzon Limanı'ndan çıktığı umuda yolculuğun sonucunda Karadeniz açıklarında keşfedilen doğal gazın ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.