Formula 1'den flaş Türkiye paylaşımı
Formula 1, 2020 takvimini önümüzdeki günlerde yayınlamaya hazırlanırken, takvimde Türkiye’nin de yer alması için yapılan görüşmelerde sona gelindi. Yapılan görüşmelerin ardından Formula 1'den Türkiye paylaşımı geldi.
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Motorsports'un haberine göre; tarihler henüz doğrulanmasa da, Türkiye'deki yarışın 15 Kasım'da yapılması planlandığı belirtildi. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılmasının beklendiği belirtildi. İstanbul Park, son olarak 2011'de F1'e ev sahipliği yaptı
Motorsports'un haberine göre; tarihler henüz doğrulanmasa da, Türkiye'deki yarışın 15 Kasım'da yapılması planlandığı belirtildi. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılmasının beklendiği belirtildi. İstanbul Park, son olarak 2011'de F1'e ev sahipliği yaptı
İŞTE FORMULA 1'İN TÜRKİYE PAYLAŞIMI