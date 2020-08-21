Formula 1'den flaş Türkiye paylaşımı

Motorsports'un haberine göre; tarihler henüz doğrulanmasa da, Türkiye'deki yarışın 15 Kasım'da yapılması planlandığı belirtildi. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılmasının beklendiği belirtildi. İstanbul Park, son olarak 2011'de F1'e ev sahipliği yaptı



İŞTE FORMULA 1'İN TÜRKİYE PAYLAŞIMI