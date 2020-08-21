4 büyüklerden doğalgaz paylaşımı! Tebrik ve hayırlı olsun mesajı

4 büyükler Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de doğalgaz rezervi bulmasının ardından tebrik ve hayırlı olsun mesajları yayımladı.

Beşiktaş Kulübünün, Fatih Gemisi'nin fotoğrafını paylaştığı mesajında ise, "Karadeniz'de, Fatih Gemisi'nin yaptığı sondaj çalışmaları neticesinde keşfedilen doğal gaz rezervinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.