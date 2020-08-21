21 Ağustos 2020, Cuma
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4 büyüklerden doğalgaz paylaşımı! Tebrik ve hayırlı olsun mesajı

Başkan , 'nin 'de doğalgaz rezervi bulduğunu duyurdu. Başkan Erdoğan'ın müjdeyi açıklamasının ardından , , ve 'dan tebrik mesajları geldi.

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Giriş Tarihi: 21.08.2020 Güncelleme Tarihi: 21.08.2020
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4 büyüklerden doğalgaz paylaşımı! Tebrik ve hayırlı olsun mesajı

4 büyükler 'nin 'de doğalgaz rezervi bulmasının ardından tebrik ve hayırlı olsun mesajları yayımladı.

Kulübünün, 'nin fotoğrafını paylaştığı mesajında ise, "Karadeniz'de, Fatih Gemisi'nin yaptığı sondaj çalışmaları neticesinde keşfedilen rezervinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kulübü de hesabından, "MüjdelerOlsun" etiketiyle, "Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyoruz." mesajını paylaştı.

, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, Karadeniz açıklarında doğal gaz bulunması nedeniyle mesaj yayımladı.

Galatasaray Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Fatih Gemisi'nin Karadeniz'de yaptığı sondaj çalışmaları neticesinde keşfedilen doğal gaz rezervinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kulübü, Karadeniz açıklarında doğal gaz bulunması dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Fatih Sondaj Gemisi'nin Trabzon Limanı'ndan çıktığı umuda yolculuğun sonucunda Karadeniz açıklarında keşfedilen doğal gazın ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.

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