UEFA Avrupa Ligi finaline damga vuracaklar! Dudak uçuklatan rakam

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın güncel verilerine göre Inter'in tahmini piyasa değeri 586 milyon, Sevilla'nın ise 338 milyon avro oldu.

Danimarkalı Christian Eriksen ve Belçikalı Romelu Lukaku 68'er milyon avro ile Inter'in, Arjantinli Lucas Ocampos ve Brezilyalı Diego Carlos 50'şer milyon avro ile Sevilla'nın en pahalı futbolcuları olarak ön plana çıkıyor.

INTER'DE FUTBOLCULARIN TAHMİNİ PİYASA DEĞERLERİ ŞÖYLE:

Futbolcu Değeri (avro)

Christian Eriksen68 milyon

Romelu Lukaku68 milyon

Lautaro Martinez64 milyon

Stefan de Vrij48 milyon

Marcelo Brozovic48 milyon

Milan Skriniar48 milyon

Nicolo Barella36 milyon

Alessandro Bastoni31,5 milyon

Stefano Sensi24 milyon

Matias Vecino18,5 milyon

Alexis Sanchez16 milyon

Valentino Lazaro15 milyon

Joao Mario13 milyon

Roberto Gagliardini12 milyon

Danilo D'Ambrosio10,5 milyon

Cristiano Biraghi9,5 milyon

Sebastiano Esposito9 milyon

Diego Godin8 milyon

Victor Moses6,8 milyon

Kwadwo Asamoah6,5 milyon

Antonio Candreva5,5 milyon

Samir Handanovic4,8 milyon

Ashley Young3,2 milyon

Lucien Agoume3,2 milyon

Andrea Ranocchia2,4 milyon

Gabriel Brazao1,8 milyon

Axel Bakayoko1,6 milyon

Borja Valero1,2 milyon

Lorenzo Pirola900 bin

Daniele Padelli650 bin

Georgios Vagiannidis400 bin

Tommaso Berni100 bin

Toplam586,05 milyon

SEVİLLA'DA FUTBOLCULARIN TAHMİNİ PİYASA DEĞERLERİ ŞÖYLE:

Futbolcu Değeri (avro)

Lucas Ocampos50 milyon

Diego Carlos50 milyon

Jules Kounde30 milyon

Sergio Reguilón25 milyon

Suso17,5 milyon

Tomas Vaclik14,5 milyon

Joan Jordán14,5 milyon

Oliver Torres13,5 milyon

Youssef En-Nesyri12 milyon

Carlos Fernández10 milyon

Luuk de Jong9,5 milyon

Franco Vázquez9,5 milyon

Munir El Haddadi9 milyon

Bryan Gil9 milyon

Fernando Reges8 milyon

Ever Banega7 milyon

Nemanja Gudelj5,5 milyon

Roque Mesa5,5 milyon

Ibrahim Amadou5,5 milyon

Sergio Escudero4,8 milyon

Joris Gnagnon4,8 milyon

Alejandro Pozo4,5 milyon

Sergi Gomez4 milyon

Aleix Vidal3,5 milyon

Jesus Navas3,2 milyon

Yassine Bounou3 milyon

Sebastien Corchia1,6 milyon

Juan Soriano1,6 milyon

Marc Gual1,1 milyon

Javi Diaz400 bin

Toplam338 milyon