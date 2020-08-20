UEFA Avrupa Ligi finaline damga vuracaklar! Dudak uçuklatan rakam
UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın karşı karşıya gelecek İspanya'nın Sevilla ile İtalya'nın Inter takımlarının toplam futbolcu değeri 924 milyon avro olarak dikkati çekiyor.
Alman internet sitesi Transfermarkt'ın güncel verilerine göre Inter'in tahmini piyasa değeri 586 milyon, Sevilla'nın ise 338 milyon avro oldu.
Danimarkalı Christian Eriksen ve Belçikalı Romelu Lukaku 68'er milyon avro ile Inter'in, Arjantinli Lucas Ocampos ve Brezilyalı Diego Carlos 50'şer milyon avro ile Sevilla'nın en pahalı futbolcuları olarak ön plana çıkıyor.
INTER'DE FUTBOLCULARIN TAHMİNİ PİYASA DEĞERLERİ ŞÖYLE:
Futbolcu Değeri (avro)
Christian Eriksen68 milyon
Romelu Lukaku68 milyon
Lautaro Martinez64 milyon
Stefan de Vrij48 milyon
Marcelo Brozovic48 milyon
Milan Skriniar48 milyon
Nicolo Barella36 milyon
Alessandro Bastoni31,5 milyon
Stefano Sensi24 milyon
Matias Vecino18,5 milyon
Alexis Sanchez16 milyon
Valentino Lazaro15 milyon
Joao Mario13 milyon
Roberto Gagliardini12 milyon
Danilo D'Ambrosio10,5 milyon
Cristiano Biraghi9,5 milyon
Sebastiano Esposito9 milyon
Diego Godin8 milyon
Victor Moses6,8 milyon
Kwadwo Asamoah6,5 milyon
Antonio Candreva5,5 milyon
Samir Handanovic4,8 milyon
Ashley Young3,2 milyon
Lucien Agoume3,2 milyon
Andrea Ranocchia2,4 milyon
Gabriel Brazao1,8 milyon
Axel Bakayoko1,6 milyon
Borja Valero1,2 milyon
Lorenzo Pirola900 bin
Daniele Padelli650 bin
Georgios Vagiannidis400 bin
Tommaso Berni100 bin
Toplam586,05 milyon
SEVİLLA'DA FUTBOLCULARIN TAHMİNİ PİYASA DEĞERLERİ ŞÖYLE:
Futbolcu Değeri (avro)
Lucas Ocampos50 milyon
Diego Carlos50 milyon
Jules Kounde30 milyon
Sergio Reguilón25 milyon
Suso17,5 milyon
Tomas Vaclik14,5 milyon
Joan Jordán14,5 milyon
Oliver Torres13,5 milyon
Youssef En-Nesyri12 milyon
Carlos Fernández10 milyon
Luuk de Jong9,5 milyon
Franco Vázquez9,5 milyon
Munir El Haddadi9 milyon
Bryan Gil9 milyon
Fernando Reges8 milyon
Ever Banega7 milyon
Nemanja Gudelj5,5 milyon
Roque Mesa5,5 milyon
Ibrahim Amadou5,5 milyon
Sergio Escudero4,8 milyon
Joris Gnagnon4,8 milyon
Alejandro Pozo4,5 milyon
Sergi Gomez4 milyon
Aleix Vidal3,5 milyon
Jesus Navas3,2 milyon
Yassine Bounou3 milyon
Sebastien Corchia1,6 milyon
Juan Soriano1,6 milyon
Marc Gual1,1 milyon
Javi Diaz400 bin
Toplam338 milyon