Vedat Muriç 18 milyon euroya Lazio'da

Geçen sezon Eljif Elmas'ı İtalyan ekibi Napoi'ye 16 milyon euro karşılığında satan Fenerbahçe, bir başka önemli oyuncusu olan Vedat Muriç'i de bir başka İtalyan devi Lazio'ya sattı. Trtspor'un haberine göre; Fenerbahçe, Vedat Muric'i 18 milyon euro ve 2 milyon euro bonus karşılığında Lazio'ya gönderdi. Yıldız oyuncu Roma ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

1 SENEDE BÜYÜK KAR!

Geçen sene Galatasaray ve Fenerbahçe arasında gidip gelen ancak Rizespor'un 3,5 milyon euro karşılığında Sarı Lacivertliler'e verdiği Kosovalı forvet, Kanarya'ya bir sezonda yaklaşık yüzde 400 oranında kâr ettirdi. Mali anlamda ciddi sıkıntılar yaşayan Ali Koç yönetimi Muriç transferinden bir sezonda yaklaşık 14,5 milyon euroyu kasaya koymuş olacak. Başarılı golcünün performansına göre bu meblağ daha da fazla artabilir.

Kosovalı forvet bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 36 maçta 17 gol 7 asistlik performans sergilemişti.