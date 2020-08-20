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Trabzonspor ayrılığı resmen duyurdu

Kulübü, Bosna Hersekli futbolcu ile yollarını ayırdığını borsaya bildirdi.

SPOR
Giriş Tarihi: 20.08.2020
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Trabzonspor ayrılığı resmen duyurdu

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Nemanja Andusic ile şirketimiz arasındaki 3 Temmuz 2019 başlangıç ve 31 Mayıs 2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya 50 bin avro fesih tazminatı ödenecektir."

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