PAOK-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda deplasmanda karşılaşacağı PAOK maçının hakemi belli oldu. Karşılaşmayı İtalyan hakem Daniele Doveri yönetecek.
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UEFA'dan yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Yunanistan'ın PAOK ekibiyle 25 Ağustos Salı günü Toumba Stadı'nda oynayacağı karşılaşmada İtalyan hakem Daniele Doveri görev yapacak. Doveri'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Matteo Passeri ile Dario Cecconi gerçekleştirecek. Gianpaolo Calvarese ise dördüncü hakem olacak.