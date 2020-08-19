19 Ağustos 2020, Çarşamba
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Eljero Elia'nın yeni takımı belli oldu

Medipol Başakşehir ile sözleşmesi sona eren , Hollanda Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Utrecht'e transfer oldu. Elia Başakşehir'le çıktığı 86 maçta, 12 kez fileleri havalandırmıştı.

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Giriş Tarihi: 19.08.2020 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020
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Eljero Elia'nın yeni takımı belli oldu

Hollanda kulübünden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki orta saha oyuncusuyla iki yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Medipol Başakşehir'e 2017-2018 sezonu başında transfer olan Hollandalı futbolcu, 3 sezonda Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında toplam 86 maça çıktı ve 12 kez fileleri havalandırdı.

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