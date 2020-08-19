Eljero Elia'nın yeni takımı belli oldu

Hollanda kulübünden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki orta saha oyuncusuyla iki yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Medipol Başakşehir'e 2017-2018 sezonu başında transfer olan Hollandalı futbolcu, 3 sezonda Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında toplam 86 maça çıktı ve 12 kez fileleri havalandırdı.