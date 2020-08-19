Eljero Elia'nın yeni takımı belli oldu
Medipol Başakşehir ile sözleşmesi sona eren Eljero Elia, Hollanda Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Utrecht'e transfer oldu. Elia Başakşehir'le çıktığı 86 maçta, 12 kez fileleri havalandırmıştı.
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Hollanda kulübünden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki orta saha oyuncusuyla iki yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Medipol Başakşehir'e 2017-2018 sezonu başında transfer olan Hollandalı futbolcu, 3 sezonda Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında toplam 86 maça çıktı ve 12 kez fileleri havalandırdı.