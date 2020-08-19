19 Ağustos 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri İşte Barcelona'nın yeni teknik direktörü

İşte Barcelona'nın yeni teknik direktörü

İspanyol devi 'da kötü gidişatın faturası 'e kesildi. Kulüp başkanı , Hollandalı teknik adam Ronald Koeman ile anlaşmak üzere.

SPOR
Giriş Tarihi: 19.08.2020
ABONE OL
İşte Barcelona'nın yeni teknik direktörü

Bartomeu, kulübün televizyon kanalı Barça TV'ye yaptığı açıklamada, görevine son verilen Quique Setien'in yerine geçeceği iddia edilen Koeman hakkında, "Bir terslik yaşanmazsa Koeman yeni sezonda teknik direktörümüz olacak. Nasıl düşündüğünü ve felsefesini zaten biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kulüp gelirinin yeni tip koronavirüs salgını yüzünden yaklaşık 200 milyon avro azaldığı bilgisini veren Bartomeu, Lionel Messi'nin takımdan ayrılacağı söylentilerine ilişkin ise, "Messi kariyerini Barcelona'da bitirmek istiyor. 2021'e kadar sözleşmesi var. Hem Messi hem de babasıyla sık sık konuşuruz. Koeman da Messi'nin yeni projemiz açısından kilit oyuncu olduğunu düşünüyor." yorumunu yaptı.

2014'ten bu yana başkanlık koltuğunda oturan Bartomeu, takımda köklü bir değişim olacağını belirterek, "Bu jenerasyona bir sezon daha şans vermek benim fikrimdi. Belki de değişimi daha erken başlatmak gerekiyordu." itirafında bulundu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA