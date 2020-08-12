12 Ağustos 2020, Çarşamba
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Son dakika: Shakhtar Donetsk: 4 - Basel: 1 MAÇ SONUCU

Son dakika haberi...    maçında 'i Moraes, Taison, (p) ve Dodo'nun attığı gollerle 4-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. temsilcisinin tek golü ise 90+2. dakikada Ricky van Wolfswinkel'den geldi.

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Giriş Tarihi: 12.08.2020
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Son dakika: Shakhtar Donetsk: 4 - Basel: 1 MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final karşılaşmasında Shakhtar Donetsk ile Basel, Veltins-Arena'da karşı karşıya geldi. Corona virüsü salgını nedeniyle seyircisiz ve tarafsız sahada oynanan mücadelede Ukrayna ekibi, rakibini 2. dakikada Junior Moraes, 22. dakikada Taison, 75. dakikada Alan Patrick (p) ve 88. dakikada Dodo'nun attığı gollerle 4-1 mağlup ederek yarı finale yükselen taraf oldu. Basel'in tek golünü ise 90+2. dakikada Ricky van Wolfswinkel kaydetti.

Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Inter ile eşleşti.

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