12 Ağustos 2020, Çarşamba
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Son dakika: Wolverhampton 0-1 Sevilla | MAÇ SONUCU

Son dakika haberi... 'nde heyacanı corona virüsü salgını sebebiyle 'da tek maç üzerinden oynanmaya devam ediyor. 'ın Sevilla ile karşı karşıya geldiği mücadelede rakibini 1-0 mağlup etti.

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Giriş Tarihi: 12.08.2020 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020
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Son dakika: Wolverhampton 0-1 Sevilla | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final mücadelesinde Wolverhampton ile Sevilla karşılaştı. Mücadeleye iyi başlayan İngilizler 13. dakikada Raul Jimenez'in ayağından bir penaltıdan yararlanamadı. İkinci yarı oldukça etkili futbol oynamaya başlayan Sevilla rakibini adeta kalesine hapsetti. İspanyollar bu oyunun karşılığını ise 89. dakikada Lucas Ocampos'un attığı gol ile aldı ve mücadele 1-0 Sevilla'nın üstünlüğü sona erdi.
Sevilla yarı finalde Kopenhag'ı eleyen Manchester United ile eşleşti.

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