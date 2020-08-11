11 Ağustos 2020, Salı
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Yeni Malatyaspor Christian Cueva'yı transfer etti!

Son dakika haberine göre; ekibi Peru milli takımının orta saha oyuncusu 'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 11.08.2020
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Yeni Malatyaspor Christian Cueva'yı transfer etti!

Sarı-siyahlı kulüp transferi 'WhatsApp grubuna Yeni eklenen kişi' kurgusuyla paylaşırken, taraftar transferin açıklanmasının ardından büyük sevinç yaşadı.

Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, Peru milli takımı orta saha oyuncusu Christian Cueva ile prensip anlaşmasına varmıştır. #AilemizeHoşgeldin" ifadelerine yer verildi.

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