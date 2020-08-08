Fenerbahçe Barış Sungur'u resmen açıkladı

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, gençlere yatırım yapma hedeflerimiz çerçevesinde 1928 Bucaspor'da forma giyen Barış Sungur'u bonservisiyle renklerine bağlamıştır. 18 yaşındaki futbolcuyu, 2020/21 sezonundan itibaren Fenerbahçe'mize bağlayacak sözleşme, 5 sezonluk imzalanmıştır. Futbolcumuza şimdiden kulübümüze hoş geldin diyor ve çubuklu forma altında nice başarılar diliyoruz" denildi.