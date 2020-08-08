Fenerbahçe Barış Sungur'u resmen açıkladı
Son dakika haberi... Fenerbahçe Kulübü, 1928 Bucaspor forması giyen 18 yaşındaki futbolcu Barış Sungur'u 5 yıllığına renklerine bağladığını açıkladı.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, gençlere yatırım yapma hedeflerimiz çerçevesinde 1928 Bucaspor'da forma giyen Barış Sungur'u bonservisiyle renklerine bağlamıştır. 18 yaşındaki futbolcuyu, 2020/21 sezonundan itibaren Fenerbahçe'mize bağlayacak sözleşme, 5 sezonluk imzalanmıştır. Futbolcumuza şimdiden kulübümüze hoş geldin diyor ve çubuklu forma altında nice başarılar diliyoruz" denildi.