08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Fenerbahçe Barış Sungur'u resmen açıkladı

Son dakika haberi... Kulübü, 1928 forması giyen 18 yaşındaki futbolcu 'u 5 yıllığına renklerine bağladığını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 08.08.2020 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020
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Fenerbahçe Barış Sungur'u resmen açıkladı

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, gençlere yatırım yapma hedeflerimiz çerçevesinde 1928 Bucaspor'da forma giyen Barış Sungur'u bonservisiyle renklerine bağlamıştır. 18 yaşındaki futbolcuyu, 2020/21 sezonundan itibaren Fenerbahçe'mize bağlayacak sözleşme, 5 sezonluk imzalanmıştır. Futbolcumuza şimdiden kulübümüze hoş geldin diyor ve çubuklu forma altında nice başarılar diliyoruz" denildi.

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