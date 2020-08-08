08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Bodrum'da denize çıplak giren kişi gözaltına alındı!

Son dakika haberine göre; 'nın ilçesinde bir kişinin çıplak denize girdiği ve uygunsuz davranışlarda bulunduğu ihbarı, emniyeti harekete geçirdi. Emniyet ekipleri denize çıplak girdiği belirtilen kişiyi gözaltına aldı.

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Giriş Tarihi: 08.08.2020
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Bodrum'da denize çıplak giren kişi gözaltına alındı!

Değirmenler mevkisi Haremtan Koyu'nda bir kişinin çıplak denize girdiği ve uygunsuz davranışlarda bulunduğu ihbarını alan Bodrum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "kamusal alanda hayasızca hareketlerde bulunduğu" suçlamasıyla adliye sevk edilen şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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