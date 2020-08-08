Bodrum'da denize çıplak giren kişi gözaltına alındı!
Son dakika haberine göre; Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişinin çıplak denize girdiği ve uygunsuz davranışlarda bulunduğu ihbarı, emniyeti harekete geçirdi. Emniyet ekipleri denize çıplak girdiği belirtilen kişiyi gözaltına aldı.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Değirmenler mevkisi Haremtan Koyu'nda bir kişinin çıplak denize girdiği ve uygunsuz davranışlarda bulunduğu ihbarını alan Bodrum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından "kamusal alanda hayasızca hareketlerde bulunduğu" suçlamasıyla adliye sevk edilen şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.