08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Burak Yılmaz, Lille'de ilk maçına çıktı

'nın ekibine transfer olan , temsilcisi AZ Alkmaar ile oynanan hazırlık maçında ilk kez yeni takımının formasını giydi.

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Giriş Tarihi: 08.08.2020
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Burak Yılmaz, Lille'de ilk maçına çıktı

Milli futbolcu karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, takım arkadaşı Yusuf Yazıcı ise ikinci yarıda forma şansı buldu.

Fransız temsilcisi, ilk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın 59. dakikasında Jeremy Pied'in golüyle öne geçti.

73. dakikada Yukinari Sugawara ile skora dengeyi getiren Hollanda ekibi, 84. dakikada Thomas Ouwejan'ın golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

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