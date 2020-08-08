Son dakika: Hasan Ali Kaldırım Başakşehir'de

Medipol Başakşehir'in açıklaması şu şekilde: "Kulübümüz, milli futbolcu Hasan Ali Kaldırım ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı defans oyuncusunun imza töreninde CEO'muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Milli takımımızın önemli isimlerinden biri olan ve özverili futboluyla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan tecrübeli futbolcu, bundan böyle Başakşehir forması giyecek. Hasan Ali Kaldırım'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."