06 Ağustos 2020, Perşembe
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UEFA'dan Cüneyt Çakır'a kritik görev

, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında oynanacak Barcelona - Napoli maçını yönetecek.

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Giriş Tarihi: 06.08.2020
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UEFA'dan Cüneyt Çakır'a kritik görev

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, İspanya'nın Barcelona ile İtalya'nın Napoli takımları arasında 8 Ağustos Cumartesi günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu müsabakasını yönetecek.

İspanya'nın Barcelona şehrindeki Camp Nou Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak. Karşılaşmada Mete Kalkavan VAR, Ali Palabıyık ise AVAR olarak görev yapacak.

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