06 Ağustos 2020, Perşembe
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Santos'ta Jesualdo Ferreira dönemi sona erdi

1. Futbol Ligi ekiplerinden 'ta, Portekizli teknik adam ile yollar ayrıldı. Ferreira, daha önce , Porto, ve Braga gibi ülkesinin önemli takımlarını da çalıştırmıştı.

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Giriş Tarihi: 06.08.2020 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020
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Santos'ta Jesualdo Ferreira dönemi sona erdi

Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu toplantısında 74 yaşındaki teknik adamın görevine son verilmesi yönünde karar alındığı belirtildi.

Göreve gelmesinin 8 ay sonrasında takımdan gönderilen Ferreira yönetiminde Santos, 15 maçta 6 galibiyet, 5 yenilgi ve 4 beraberlik aldı.

Jesualdo Ferreira, daha önce Benfica, Porto, Sporting Lizbon ve Braga gibi ülkesinin önemli takımlarını da çalıştırmıştı.

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