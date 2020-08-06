06 Ağustos 2020, Perşembe
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Son dakika: Roma satıldı! İşte yeni sahibi...

ABD'li milyarder , 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden 'nın yeni sahibi oldu. Son olarak 2000-2001 sezonunda şampiyonluk yaşayan Roma'nın kadrosunda milli oyuncular ve 'ya kiralanması gündemde olan de yer alıyor.

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Giriş Tarihi: 06.08.2020 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020
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Son dakika: Roma satıldı! İşte yeni sahibi...

Roma'dan yapılan açıklamada, yapılan görüşmelerin ardından 591 milyon avro karşılığında kulübün Friedkin Grup'a satılmasına kar"ar verildiği belirtildi.

Roma Başkanı James Pallotta, anlaşmanın ardından kulübün el değiştirmesine yönelik yasal sürecin başlatıldığını belirterek, "Dan ve Ryan Friedkin, anlaşmanın gerçekleşmesi için geçen ay boyunca büyük bir kararlılık gösterdi. Kulübü daha pozitif bir yola sokacaklarından ve Roma'yı harika bir geleceğin beklediği konusunda şüphem yok." ifadelerini kullandı.

Son olarak 2000-2001 sezonunda şampiyonluk yaşayan Roma'nın kadrosunda milli oyuncular Cengiz Ünder ve Hellas Verona'ya kiralanması gündemde olan Mert Çetin de yer alıyor.

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