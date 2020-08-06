Son dakika: Fenerbahçe ikinci transferi açıkladı! Gökhan Gönül Kadıköy'e döndü!
Son dakika haberi... Fenerbahçe, eski oyuncusu Gökhan Gönül'ü kadrosuna kattığını açıkladı. Siyah beyazlı kulübe veda eden Gönül, kariyerinin son döneminde bir kez daha Kadıköy'e döndü.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe, eski oyuncusu Gökhan Gönül'ü kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı lacivertli kulüp transferi, "Her yarım kalan hikaye, mutlu bir sonu hak eder..." mesajıyla paylaştı
Menajeri Ahmet Bulut ile kulüp binasına gelen Gökhan Gönül burada resmi sözleşmeye imza atarak Fenerbahçe'nin oyuncusu oldu.
Fenerbahçe'ye hoş geldin Gökhan Gönül! ✍️— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 6, 2020
👉 https://t.co/S0yEJ2g4t9 pic.twitter.com/rPDZjl9vTw