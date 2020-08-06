06 Ağustos 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika: Fenerbahçe ikinci transferi açıkladı! Gökhan Gönül Kadıköy'e döndü!

Son dakika: Fenerbahçe ikinci transferi açıkladı! Gökhan Gönül Kadıköy'e döndü!

Son dakika haberi... , eski oyuncusu 'ü kadrosuna kattığını açıkladı. Siyah beyazlı kulübe veda eden Gönül, kariyerinin son döneminde bir kez daha Kadıköy'e döndü.

SPOR
Giriş Tarihi: 06.08.2020 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020
ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçe ikinci transferi açıkladı! Gökhan Gönül Kadıköy'e döndü!

Fenerbahçe, eski oyuncusu Gökhan Gönül'ü kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı lacivertli kulüp transferi, "Her yarım kalan hikaye, mutlu bir sonu hak eder..." mesajıyla paylaştı

Menajeri Ahmet Bulut ile kulüp binasına gelen Gökhan Gönül burada resmi sözleşmeye imza atarak Fenerbahçe'nin oyuncusu oldu.

Son dakika: Fenerbahçe ikinci transferi açıkladı! Gökhan Gönül Kadıköye döndü! SON DAKİKA: FENERBAHÇE İKİNCİ TRANSFERİ AÇIKLADI! GÖKHAN GÖNÜL KADIKÖY'E DÖNDÜ!

Gökhan Gönül, Beşiktaştan ayrıldığını resmen açıkladı! GÖKHAN GÖNÜL, BEŞİKTAŞ'TAN AYRILDIĞINI RESMEN AÇIKLADI!
Son dakika... Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş transferini resmen duyurdu SON DAKİKA... FENERBAHÇE MERT HAKAN YANDAŞ TRANSFERİNİ RESMEN DUYURDU

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA