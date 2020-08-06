Gökhan Gönül, Beşiktaş'tan ayrıldığını resmen açıkladı!

Gökhan Gönül sosyal medya hesabından Beşiktaş'tan ayrıldığı resmen açıkladı.

Fenerbahçe'yle anlaşan tecrübeli futbolcu bu mesajla Beşiktaş taraftarına veda etti;

'Beşiktaş'a adımımı atarken 'Kötü oynayabilirim, pas hatası yapabilirim ama mücadele etmediğim tek bir gün bile göremeyecekler. Bunun sözünü veriyorum.' demiştim.