06 Ağustos 2020, Perşembe
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Gökhan Gönül, Beşiktaş'tan ayrıldığını resmen açıkladı!

Son dakika haberine göre... 'ye döneceği konuşulan tecrübeli sağ bek   hesabından 'tan ayrıldığını resmen açıkladı.

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Giriş Tarihi: 06.08.2020 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020
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Gökhan Gönül, Beşiktaş'tan ayrıldığını resmen açıkladı!

hesabından 'tan ayrıldığı resmen açıkladı.

Fenerbahçe'yle anlaşan tecrübeli futbolcu bu mesajla Beşiktaş taraftarına veda etti;

'Beşiktaş'a adımımı atarken 'Kötü oynayabilirim, pas hatası yapabilirim ama mücadele etmediğim tek bir gün bile göremeyecekler. Bunun sözünü veriyorum.' demiştim.

Her zaman da verdiğim sözün ne anlama geldiğini bilerek hareket ettim. Son maçın son saniyesine kadar verdiğim sözü tuttuğuma inanıyorum.



Beşiktaş Kulübü'nde birlikte çalıştığım Başkanlarıma, hocalarıma, yöneticilerime, takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve Beşiktaş taraftarına her şey için teşekkür ediyorum.



Beşiktaş camiası; Bana ve aileme gösterdiğiniz özene teşekkür ederim. Taraftarlar hakkını helal etsin. Benden yana varsa hakkım sonuna kadar helaldir."

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