06 Ağustos 2020, Perşembe
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Fenerbahçe, Caner Erkin transferini de açıkladı

Erol Bulut, Mert Hakan Yandaş ve 'ün ardından , ile sözleşmesi sona eren 'i 2+1 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

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Giriş Tarihi: 06.08.2020 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020
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Fenerbahçe, Caner Erkin transferini de açıkladı

, ile sözleşmesi sona eren 'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, Caner Erkin ile 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır.

Formamızla iki şampiyonluk iki başarıları yaşayan, Avrupa Ligi Yarı Finali'nde formamızı giyen Caner Erkin'e, yuvana yeniden hoş geldin diyor;

Büyük taraftarımızın limit tanımaz desteğiyle formamız altında nice başarılar diliyoruz."

Caner Erkin yaptığı açıklamada "Fenerbahçe'ye gelmeyi çok istiyordum Emre abi ve başkanımıza teşekkür ediyorum. Beni ne kadar istediklerini, bana ne kadar değer verdiklerini gösterdikleri için. Bu değere en iyi şekilde karşılık vereceğim." dedi.

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