Flip Novak ile Trabzonspor yollarını ayırdı

Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki Flip Novak, bordo-mavili kulübe veda etti.

Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Filip Novak, bordo mavili camiaya veda etti.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Novak, şu ifadeleri kullandı: "Sevgili Trabzonspor! İlk günden son maça kadar sizin için savaştığımı biliyorsunuz. Fakat hayat mücadeleler içeriyor ve ben de yeni bir mücadeleye girmeye karar verdim. Umarım benim anlarsınız. Her şey için teşekkürler." Fenerbahçe'nin kısa süre içerisinde Novak transferini açıklaması bekleniyor.