06 Ağustos 2020, Perşembe
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Flip Novak ile Trabzonspor yollarını ayırdı

sözleşmesi sona eren ile yollar ayrıldı. Çek defans sosyal medya hesabı üzerinden bordo mavili takıma ve taraftarlara teşekkür etti. 30 yaşındaki tecrübeli ismin ile anlaştığı ve transferin kısa süre içerisinde duyurulucağı iddia edildi.

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Giriş Tarihi: 06.08.2020 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020
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Flip Novak ile Trabzonspor yollarını ayırdı

Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki Flip Novak, bordo-mavili kulübe veda etti.

Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Filip Novak, bordo mavili camiaya veda etti.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Novak, şu ifadeleri kullandı: "Sevgili Trabzonspor! İlk günden son maça kadar sizin için savaştığımı biliyorsunuz. Fakat hayat mücadeleler içeriyor ve ben de yeni bir mücadeleye girmeye karar verdim. Umarım benim anlarsınız. Her şey için teşekkürler." Fenerbahçe'nin kısa süre içerisinde Novak transferini açıklaması bekleniyor.

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