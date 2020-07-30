Son dakika: Başkan Erdoğan Trabzonspor'u tebrik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Trabzonspor'u tebrik etti.

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından kutlama mesajı paylaştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, paylaşımında, "2020 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Trabzonspor'u ve tüm Trabzonsporluları gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.