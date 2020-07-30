Son dakika: Başkan Erdoğan Trabzonspor'u tebrik etti
Son dakika haberleri.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Alanyaspor'u 2-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor'u tebrik etti. Başkan Erdoğan tebrik mesajında, "Trabzonspor'u ve tüm Trabzonsporluları gönülden tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Trabzonspor'u tebrik etti.
Başkan Erdoğan, Twitter hesabından kutlama mesajı paylaştı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, paylaşımında, "2020 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Trabzonspor'u ve tüm Trabzonsporluları gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.