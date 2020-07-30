30 Temmuz 2020, Perşembe
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Sörloth sezonu 33 golle tamamladı

Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, bordo mavili forma altında 33. golüne imza attı. Sörloth, Süper Lig'de 24, Türkiye Kupası'nda 7 ve Avrupa'da 2 gol attı.

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Giriş Tarihi: 30.07.2020
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Sörloth sezonu 33 golle tamamladı

Sörloth, Ziraat Türkiye Kupası finalinde de gol atmayı başardı. Karşılaşmada Trabzonspor'un ikinci golünü kaydeden Norveçli futbolcu Alexander Sörloth, sezonu 33 golle kapattı.

LİGDE 24 KUPADA 7 AVRUPA'DA 2

Süper Lig'de 24 kez ağları havalandırarak gol krallığına ulaşan Sörloth, Türkiye Kupası'ndaki gol sayısını da 7'ye çıkardı.

Norveçli futbolcu, Avrupa kupalarında ise bordo-mavili forma altında 2 kez ağları havalandırmıştı.

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