30 Temmuz 2020, Perşembe
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Bakan Kasapoğlu'ndan Trabzonspor için tebrik mesajı

Alanyaspor'u 2-0 yenen , Ziraat 'nı kazandı. Gençlik ve , Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor'u tebrik etti.

SPOR
Giriş Tarihi: 30.07.2020
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Bakan Kasapoğlu'ndan Trabzonspor için tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ederek şampiyon olan Trabzonspor'u tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan 2019-2020 sezonu 58. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ederek şampiyon olan Trabzonspor Kulübünü kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve bordo mavili camiayı tebrik ediyorum."

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