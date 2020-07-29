Trabzonspor 10 yıllık hasreti bitirdi

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı en son 2009/2010 sezonunda müzesine götürmüştü. Bordo mavililer aradan geçen 10 yılın ardından Alanyaspor'u 2-0 yenerek Türkiye Kupası'nı kazandı.

Giriş: 29.07.2020 23:51

ATV'nin naklen yayınladığı Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Alanyaspor'u 2-0 yenen bordo mavililer, 10 yıllık kupa hasretine son vermiş oldu.

En son 2009-2010 sezonunda kupayı müzesine getiren Trabzonspor, 2010-2011'de grup aşamasında, 2011-2012'de 4. kademe maçında, 2012-2013'te finalde, 2013-2014'te 4. turda, 2014-2015'te son 16 turunda, 2015-2016'da son 16 turunda, 2016-2017'de grup aşamasında, 2017-2018'de son 16 turunda, 2018-2019'da çeyrek finalde elenmişti.

Trabzonspor Alanyaspor'u 2-0 yenerek Türkiye Kupası'nı kazandı TRABZONSPOR ALANYASPOR'U 2-0 YENEREK TÜRKİYE KUPASI'NI KAZANDI
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