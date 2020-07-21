Fenerbahçe'de Emre, Ozan ve Vedat Muriç PFDK'ya sevk edildi

Medipol Başakşehir ve Çaykur Rizespor'un çeşitli sebeplerle disipline gönderildiği aktarıldı. MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez'in de tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği ifade edildi.

TFF Hukuk Müşavirliği, ayrıca 33. hafta müsabakalarında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle kulüp başkanları, yöneticiler, antrenörler ve futbolcuları disipline gönderdi.

PFDK'ya sevk edilen başkan, yönetici, antrenör ve futbolcular şöyle:

Başkan: Göksel Gümüşdağ (İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü), Hasan Kartal (Çaykur Rizespor)

Yönetici: Yusuf Günay (Galatasaray), Sinan Öznur (Göztepe), Ali Haydar Er, Cem Kuyumcu, Sinan Mete (Çaykur Rizespor), Emrah Tok (Trabzonspor)

Antrenörler: Mustafa Sarp, Nezih Ali Boloğlu (İttifak Holding Konyaspor), Kaan Arısoy (Medipol Başakşehir)

Futbolcular: Ali Turan, Selim Ay, Erdon Daci, Alper Uludağ (İttifak Holding Konyaspor), Eljero Elia, Gökhan İnler, Uğur Uçar (Medipol Başakşehir)

Öte yandan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da kulüp başkanı Hüseyin Üneş ile 3 yönetici, 2 antrenör ve 1 futbolcunun talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi. Gelecek sezon Süper Lig'de oynamaya hak kazanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Hatayspor'un yanı sıra Adana Demirspor ile Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un da çeşitli gerekçelerle disipline gönderildiği belirtildi.