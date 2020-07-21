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68 Aksaray Belediyespor-1928 Bucaspor (CANLI YAYIN)

TFF 3. Lig Play-Off Yarı Final maçında ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı izlemek için AHaber.com.tr'yi takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi: 21.07.2020
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68 Aksaray Belediyespor-1928 Bucaspor CANLI YAYIN

TFF 3. Lig Play-Off Yarı Final müsabakaları Antalya'da oynanıyor. Günün ilk maçında 24 Erzincanspor, Artvin Hopaspor'u 4-2 yenerek adını finalde yazdırdı.

Saat 22.00'de başlayan yarı finalin diğer ayağında ise 68 Aksaray Belediyespor ile 1928 Bucaspor karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadeleden galip çıkan ekip, finalde Anagold ile 24 Erzincanspor TFF 2. Lig'e çıkmak için karşılaşacak.

A Spor'dan naklen yayınlanan 68 Aksaray Belediyespor - 1928 Bucaspor maçında hakem Ramazan Keleş düdük çalıyor.

İŞTE İLK 11'LER...

68 Aksaray Belediyespor: Gökhan, Fuat, İlyas, Emre, İbrahim, Vehbi Furkan, Serhat, Ömer, Enes, Hikmet, Serkan.

1928 Bucaspor: Asil Kaan, Ahmet, Gökhan Köseoğlu, Ferhat, Mustafa, Osman, Uğur Ayhan, Ufuk, Enes, Gökhan Erdöl, Mehmet Fuat.

ASpor CANLI YAYIN

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