24 Erzincanspor Artvin Hopaspor'u 4-2 yenerek finale yükseldi

24 Erzincanspor ile Artvin Hopaspor, TFF 3. Lig yükselme play-off yarı final maçında karşı karşıya geldi. Antalya'daki mücadelenin sonunda finale yükselen 24 Erzincanspor oldu.

24 Erzincanspor ve Artvin Hopaspor maçının ilk 45 dakikası 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Mücadelenin ikinci yarısında fırtına gibi başlayan 24 Erzincanspor, 4-2 kazanarak finale yükseldi.

Muhammed Kerem Aktürkoğlu, 56, 58 ve 81. dakikalarda attığı gollerle hat trick yaparak 24 Erzincanspor adına gecenin yıldızı oldu. 24 Erzincanspor'un son golü 86. dakikada Hüseyin Erol'dan geldi.

Artvin Hopaspor, 24 Erzincanspor'dan Hüseyin Erol'un kendi kalesine attığı ve 90+5. dakikada Tunahan Ergül'ün golleriyle 2 gol bulsa da yeterli olmadı.

24 Erzincanspor, Artvin Hopaspor'u 4-2 yenerek TFF 3. Lig yükselme play-off turunda finale yükseldi.