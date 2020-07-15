Spor camiasından önemli 15 Temmuz mesajı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

TFF'den, '15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız!' başlığı altında yapılan paylaşımda, "15 Temmuz 2016'da terör örgütünün darbe girişimiyle karşı karşıya kalan milletimiz, dünyaya örnek bir liderlik sergileyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde demokrasi destanı yazdı. O karanlık gecede ülkesi için sokaklara dökülen, kurşunların üzerine yılmadan giden, canı pahasına tankların önüne yatan, bombalara meydan okuyan milletimizin birliği, beraberliği ve kardeşliği; FETÖ/PDY terör örgütünün hain emellerine ulaşmasının önündeki en büyük engel oldu." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin şehit ve gazilerin destansı mücadelesi sayesinde dimdik ayakta olduğunun vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu ülke; Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını yok etmeyi hedefleyen hainleri asla unutmayacaktır. Türkiye, şehit ve gazilerimizin destansı mücadelesi sayesinde dimdik ayaktadır ve karanlık geceyi aydınlatan tüm kahramanlarına minnettardır. Tarih boyunca olduğu gibi o gecede de hürriyetine canı pahasına sahip çıkan milletimizin onurlu duruşunun değeri ve büyüklüğü, her geçen gün daha da iyi anlaşılıyor ve gelecek için hepimize büyük bir güç veriyor. Bizler futbol ailesi olarak, demokrasinin daima yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Bu vesileyle bir kez daha Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü bizlere miras bırakan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, saygı ve minnetle anıyorum, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Kulübü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Vatanına, bayrağına ve demokrasiye yürekten bağlı aziz milletimiz ile beraber kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri ve Polis Teşkilatı mensupları, 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizin bekasını tehdit eden hain darbe girişimine karşı koyarak, Türkiye Cumhuriyet'nin asla bölünemeyeceğini, ilelebet payidar kalacağını ve demokrasinin bu topraklarda hep var olacağını tüm dünyaya haykırmıştır. Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde hainlerin kurşunlarına göğüslerini siper ederek şehit düşen vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Kulübü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Atatürk'ün izinde emin adımlarla yürüyen demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alarak aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen FETÖ terör örgütünü bir kez daha lanetliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'nin, Türkiye'yi ve değerlerini hedef alanlar karşısında her zaman devletinin milletinin yanında olacağının vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"O karanlık günde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde harekete geçerek bu hain plana izin vermeyen milletimizin tüm bireylerine ve kurumlarına minnet ve şükranlarımızı sunuyor, vatanımız için canlarını ortaya koyan şehitlerimize rahmet diliyor, gazilerimizi saygıyla anıyoruz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 4. yıl dönümünde bir kez daha hatırlatmak istiyoruz ki; 2011 yılında bu kanlı örgütün savcısı, polisi, medyası sözde şike davası adı altında kulübümüze açıkça savaş açmıştır. Ve 3 Temmuz'da FETÖ terör örgütüne karşı mücadelenin ilk kıvılcımını Fenerbahçe camiası yakmış; Başkanı, yöneticisi, sporcusu, taraftarıyla Fenerbahçe Spor Kulübü bir bütün olarak bu alçak örgüte karşı gereken tepkiyi en güçlü şekilde vermiştir. Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk'ün izinde ilelebet yaşayacak ve bu karanlık terör örgütlerine hiçbir zaman teslim olmayacaktır."

GALATASARAY

Galatasaray Kulübü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "15 Temmuz hain darbe girişimine karşı, vatanımızın birlik ve beraberliği için gözlerini bile kırpmadan yaşamlarını feda eden şehitlerimizi, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz." denildi.

TRABZONSPOR

Trabzonspor Kulübü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "15 Temmuz gecesi hain darbe girişimini engelleyerek bize "Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nü miras bırakan kahramanlarımıza selam olsun" ifadeleri kullanıldı.

TAMER TAŞPINAR (HALTER FEDERASYONU) · "15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde kaybettiklerimizin acısını hala içimizde taşırken, Türkiye'nin o gece verdiği birlik, beraberlik ve dayanışma sınavı, gelecek nesillere taşınacak en güzel hediye."

M. AKİF ÜSTÜNDAĞ (VOLEYBOL FEDERASYONU)· "15 Temmuz; mermi, tank, bombalara karşı tek vücut göğsünü siper eden milletimizin gösterdiği direnişle hainlere karşı kazandığı unutulmayacak bir zafer ve terör örgütü ile iş birlikçilerine karşı atılan tarihi tokattır."

MURAT ATALI (ESKRİM FEDERASYONU) "Tarih sayfaları, Türk milletinin, istiklaline göz diken ve istikbalini karartmaya heveslenen bedhahlara haddini bildirdiği sayısız örnekler kaydetmiştir. 15 Temmuz 2016 tarihinde yazılanı, bu kahramanlık destanlarının en şanlılarından biridir."